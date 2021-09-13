Eşi gizli takip boşanma delili

İstanbul'da kocası tarafından psikolojik baskı gören Elçin Y.Ç., kocasının kendisine ait telefondaki konum uygulamasından kendisini takip etmesini de delil göstererek aile mahkemesine başvurdu

3 yıl önce İstanbul'da yaşamaya başlayan Elçin Y.Ç ve Barış Ç. çiftinin dava dosyasında yer iddialara göre Barış Ç., evlendikten kısa bir süre sonra kıskançlık krizleri yaşadı. Eşinin kıyafetine, ojesinin rengine karışmaya başladı.

Sabah’ın haberine göre; Taraflar arasındaki kıskançlık krizinin boyutu ise her geçen gün arttı. Mart ayında eşinin baskılarına bir yenisinin eklendiğini fark eden mağdur kadın B.Y., eşi tarafından takip edildiğini öğrendi.

Kendisine ait telefonda bulunan "BUL" uygulamasından eşinin kendi telefonuna mail adresinin gizlice eklendiğini fark eden kadın, eşiyle bu durumu konuşmak istediğinde ise 'Benden saklayacağın bir şey mi var' sözleriyle psikolojik şiddete maruz kaldı.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Barış Ç.'nin annesi de, gelininin taktığı yüzükten, giymesi gereken ayakkabıya kadar müdahale etti. Davanın bazı tanıkları, Barış Ç.'nin eşinin kolunu morartıp şiddet ve baskı uyguladığını belirtirken, bazı tanıklar ise çiftin arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığı ifade edildi.

Hakaret edip şiddet uyguladı

Elçin Y.Ç.'nin annesi G.Y. ise, damadının kızına hakaret edip şiddet uyguladığını öne sürüp, rehbar olan kızını çalıştırmadığını belirtirken, bu evliliğe en başından onay vermediğini belirten ablası E.Y.A. ise, Barış Ç.'nin takıntıları olduğunu kaydederek, "Annem ve babam torunları olduğunda büyük hevesle alışveriş yapıp İtalya'ya bebeği görmeye gittiler. Ancak götürdükleri bebek eşyalarını geri getirdiler. Çünkü Barış'ın takıntıları vardı.

Bu kıyafetlerin kanserojen olabileceğini söyleyip kullanmayacaklarını söylemiş. Barış bebeğin içeceği suya dahi müdahale ediyordu. Kasım 2018'de İtalya'dan gelip adaya yerleştiler. Kardeşime gelip seni ve yeğenimi göreyim dedim. O da bana sadece bakkala, markete gittiğini, google maps'ten izlendiğini, Barış'ın kendisini sürekli takip ettiğini uzun süre evden ayrılamayacağını söyledi ve gelmemi istemedi" diye ifade verdi.

Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan mağdur kadın, Aile Mahkemesine başvurarak boşanma davası açtı.

Eşinin kendisine yaşattıkları sonrası maddi ve manevi olarak büyük bir çöküntü yaşadığını kaydeden genç kadın, herhangi bir tazminat talebi olmadan boşanmak istedi. Mahkeme, cep telefonunun mobil servisinden eşinin gizlice izleyen kocanın kusurlu olduğu gerekçesiyle tarafların boşanmasına hükmetti.

Öte yandan eşini sadakatsizlikle suçlayan Barış Ç., 3 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, eşinin asılsız iddialarda bulunduğunu ve dava dosyasına rapor ekleyen Pedagog B.Ö. hakkında 'Görevi suistimal'den şikayetçi oldu.

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