Eşi hamile kaldıktan sonra baldızını istismar etmiş

İzmir İnönü Mahallesi'nde yaşayan ve elektrik işleriyle uğraşan Gani A., 2011 yılında F.A.A. ile hayatlarını birleştirdi. F.A.A.'nın hamile kalmasından sonra o dönem 12 yaşında olan kardeşi E.A., ablasının evinde yaşamaya başladı. Enişte Gani A., iddiaya göre küçük yaştaki baldızını önce taciz etti, daha sonra da zorla cinsel istismarda bulundu.

Gani A.'nın cinsel istismarları, olayın ortaya çıktığı 2016 yılına kadar sürdü. E.A., eniştesinin kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu ablası F.A.A.'ya anlattı. E.A.'nın eniştesiyle yaptığı telefon yazışmalarını göstermesinin sonra ise F.A.A. karakola giderek eşinden şikayetçi oldu. E.A. polis merkezinde verdiği ifadede eniştesinin, ablasıyla nişanlı oldukları dönemde kendisini taciz etmeye başladığını evlenmelerinden sonra ise defalarca kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. E.A.'nın verdiği ifadenin ardından Gani A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan enişte Gani A. hakkında 'Çocuğun zincirleme cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Gani A., mağdur E.A., tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Mahkeme başkanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Adli Kurulu tarafından düzenlenen ve mağdur E.A.'nın olay nedeniyle ruh sağlığının kalıcı şekilde bozulduğunu belirten raporun mahkemeye ulaştığını bildirdi. Duruşma savcısı esasa yönelik mütalaasında, sanığın 'reşit olmayanla zincirleme şekilde cinsel ilişki' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de deliller ve suçun niteliği göz önüne alınarak, sanığa indirim yapılmadan en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Sanık Gani A. ise mağdurun iftiralarından başka delil olmadığını öne sürdü.



Mahkeme heyeti, sanık Gani A.'ya 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçunu birden fazla ve baldızına karşı işlediği için 15 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca 'Reşit olmayanla cinsel ilişkiye girmek' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum etti. Tutukluluk halinin de devamına karar verilen Gani A., toplamda 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.