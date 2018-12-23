Kahreden haber ! 3 kardeş evde ölü bulundu
Kahreden haber ! 3 kardeş evde ölü bulundu
Otomobil alacaklar dikkat ! İndirim kampanyaları için son günler
Otomobil alacaklar dikkat ! İndirim kampanyaları için son günler
Canan Karatay hastalıkların anasını açıkladı
Canan Karatay hastalıkların anasını açıkladı
İlber Ortaylı'dan dizi eleştirisi: Böyle bir Abdülhamid yok
İlber Ortaylı'dan dizi eleştirisi: Böyle bir Abdülhamid yok
Meteoroloji tarih verdi ! İstanbul'a kar geliyor
Meteoroloji tarih verdi ! İstanbul'a kar geliyor
Netanyahu'ya Türkiye'den çok sert cevap
Netanyahu'ya Türkiye'den çok sert cevap
Cep telefonu bomba gibi patladı !
Cep telefonu bomba gibi patladı !
İstanbul'da gece kulübüne silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul'da gece kulübüne silahlı saldırı: Yaralılar var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 23 Aralık 2018 14:40

Eşi ile bebeğini öldüren cani tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cinnet getirip eşi ile 5 aylık bebeğini öldüren Oğuzhan K., tutuklandı.

Eşi ile bebeğini öldüren cani tutuklandı
A+ A-

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cinnet getirip eşi Zuhal ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim K.'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Oğuzhan K. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gece İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Cinnet getirdiği iddia edilen Oğuzhan K., eşi Zuhal K. ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim K.'yı bıçaklayarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Oğuzhan K.'yı gözaltına aldı. Anne ve bebeğin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ototopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Oğuzhan K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



ANNE VE BEBEĞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Anne Zuhal K. ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim K.'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yenimahalle Camii'ne getirilen Zuhal K. ve oğlu Asaf Kerim için öğlende cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Alanyurt Mezarlığı'na götürülen anne ve bebeği, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

DHA

cinayet , bursa
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM