Eşi ile bebeğini öldüren cani tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cinnet getirip eşi Zuhal ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim K.'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Oğuzhan K. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, önceki gece İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Cinnet getirdiği iddia edilen Oğuzhan K., eşi Zuhal K. ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim K.'yı bıçaklayarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Oğuzhan K.'yı gözaltına aldı. Anne ve bebeğin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ototopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Oğuzhan K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





ANNE VE BEBEĞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Anne Zuhal K. ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim K.'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yenimahalle Camii'ne getirilen Zuhal K. ve oğlu Asaf Kerim için öğlende cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Alanyurt Mezarlığı'na götürülen anne ve bebeği, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.