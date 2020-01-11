Eşi ona kabusu yaşattı!

Olay, 29 Aralık 2019'da akşam saatlerinde Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıldır evli olan Elif ve Mehmet K. çifti arasında, tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşünce Mehmet K., eşini dövdü. Mehmet K., yaralanan Elif K.'i aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif K., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet K.'i gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KARDEŞİNİN EVİNDE KALIYOR

Eşi Mehmet K. tarafından dövülürken gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybeden Elif K., tedavi gördüğü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nden isteği üzerine taburcu edildi. Görme yetisini kaybettiğine inanamayan Elif K., bir umutla başka hastanelere de başvurdu, ancak, 'Hasar gören gözün acilen alınması lazım, yoksa diğer gözde de görme kaybı olabilir' cevabını aldı. 13 Ocak'ta tekrar OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gidecek olan Elif K.'in görme yetisini kaybeden gözü ameliyatla alınacak.

Eşi Mehmet K.'e boşanma davası açan ve şu an kızları Zeynep (7) ve Beyza (5) ile kardeşinin evinde kalan Elif K., çocukları için mücadele etmeye devam edeceğini anlatarak, yardım istedi.

'BİR UMUTLA BAŞKA DOKTORLARA DA GİTTİM AMA AYNI CEVABI ALDIM'

Doktorların, 'ameliyat olmalısın' dediğini ancak hastaneden kendi isteğiyle taburcu olduğunu ifade eden Elif K., "Doktorlarım, 'ya ameliyat edelim seni ya da taburcu edelim' dediler. Ben de ameliyat olmak istemedim ve başka doktorlara danışmak istedim, içimin rahat etmesi için bir umutla başka doktorlara gittim. Ancak diğer doktorlar da gözümü kaybettiğimi ve ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ameliyat olmazsam diğer gözümde de görme kaybı olabileceğini öğrendim. Hep bir risk olduğunu anlattılar. Çok kötü durumdayım. Herkes hak ettiği cezayı alsın, beni bu hale düşüren de en ufak bir ışığa hasret kalsın. Benim dünyamı kararttı, insanı yaşarken öldürmek demek bu. Kolumu kanadımı kırdı. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIM İÇİN YARDIM İSTİYORUM'

Çocukları için ayakta durmaya çalıştığını belirten Elif K., "Çocuklarımın eğitimlerini düşünüyorum. Onların geleceği benimki gibi karanlık olmasın, aydınlık olsun, bir meslekleri olsun. Beni öldürseydi, kim ne yapabilirdi? Versin bana yeniden gözümü, aydınlatsın benim hayatımı, yapabilecek mi? Bir anlık öfkeyle beni bu hale getirdi. Emine Bulut cinayetinde çok etkilenmiştim, 2-3 gün aklımdan çıkmamıştı. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Sesimizi duysunlar, bu olayı sadece ben yaşamadım, benim gibi yüzlerce kadın var. Boşanma davamı da açtım, inşallah yakın zamanda ondan boşanacağım. Ayrı bir eve çıktım, evde sadece çocuklarımın yatağı ve elbiselerimiz var. Çok fazla ihtiyacımız var, çocuklarım için yardım istiyorum" dedi.