Eşi tarafından katledilen Esma'nın tabutu kadınların omzunda taşındı

Aydın'ın Söke ilçesinde, boşanmak için dava açtığı 35 yıllık eşi tarafından katledilen Esma S.'nin cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Dehşete düşüren olay, dün saat 11.00 sıralarında, Söke'nin kırsal Çalışlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Esma S., şiddetli geçimsizlik yaşadığı için bir süre önce boşanma davası açtığı eşi çiftçi Nail S. ile evde tartıştı.

Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen Nail S., pompalı tüfeğini 35 yıllık hayat arkadaşı Esma S.'a doğrultup, ateşledi. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan S., yere yığıldı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan S. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Esma S. kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma tarafından suç aleti tüfekle yakalanıp, adliyeye sevk edilen Nail S., tutuklandı.

EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Eşi tarafından öldürülen Esma S.'ın cenazesi, bugün öğlen saatlerinde yakınları tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi morgundan alınarak evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Helallik alınmasının ardından S.'ın tabutu kadınların omuzlarında taşınarak Çalışlı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Burada öğlen düzenlenen cenaze törenine Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, siyasi parti temsilcileri, öldürülen Esma S.'ın çocukları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından S.'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.