Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan korkunç ifade

Hatay'da eşi ile iki çocuğunu boğarak öldüren eski uzman çavuş Turgay M.'nin ifadesinde, ''Askeri kanuna muhalefet suçundan aranıyordum. Yakalanırsam cezaevine gireceğimi düşünüyordum. Bu yüzden psikolojim bozuldu. Cezaevine girersem eşim ve çocuklarımın ortada kalacağına düşünüp, onları sahipsiz bırakmamak için öldürdüm'' dediği öğrenildi.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde uzman çavuşluk yaparken uyumsuz davranışları nedeniyle 6 ay önce sözleşmesinin yenilenmediği belirtilen Turgay M., dün öğleden sonra komşusu H.A.'yı telefonla arayarak, "Evimin anahtarı posta kutusunda. Anahtarı al içeri gir. Ancak çok kötü şeylerle karşılaşacaksın. Kimseye haber verme. Sadece sen bak" diyerek telefonu kapattı.

H.A., Turgay M.'yi geri aradı ancak ulaşamadı. Dairenin ışıklarının yandığını gören H.A., bu kez Aynur M.'i aradı. H.A., Aynur M. telefona cevap vermeyince polis merkezine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜRK BAYRAĞI ÖRTÜLÜ CESETLER BULUNDU

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcı kararıyla posta kutusunda bulunan anahtarla apartmanın 3'üncü katında bulunan eve girdiğinde Aynur M. ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali M.'in üzerlerine Türk bayrağı örtülü yan yana duran cansız bedenleri ile karşılaştı. Turgay M.'in askeri üniforması da cesetlerin yanındaki koltuğun üzerinde bulundu. Anne ile iki çocuğunun cenazeleri ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketleri Osmaniye'de toprağa verdi.

YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI

Olayın ardından 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan da arandığı belirlenen Turgay M.'in Osmaniye'de olduğu saptandı. Katil zanlısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından merkez Dervişiye köyünde yapılan yol kontrolünde yakalandı. Turgay M., götürüldüğü İskenderun'da emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

HEPSİNİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Turgay M., polisteki ilk ifadesinde eşi ve çocuklarını boğarak öldürdüğünü söyledi. Turgay M.'in ifadesinde, eşi Aynur'u elleriyle boğarak öldürdüğünü belirterek, "Ardından İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan oğlum Ahmet Ali'yi bekledim. O da gelince içine uyku ilacı attığım ayranı içirmek istedim. 'Baba bu acı' diyerek içmek istemedi. Onu da boğarak öldürdüm. Daha sonra aynı lisede okuyan kızımı bekledim. Dershaneye gitmişti. Kızım da gelince onu da boğarak öldürdüm. Cinayetlerin ardından Osmaniye'ye gittim" dediği belirtildi.

"SAHİPSİZ BIRAKMAMAK İÇİN ÖLDÜRDÜM"

İfadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanan katil zanlısı M., cinayeti neden işlediğini de anlattı. Askeriyede kendisine mobbing uygulandığını ileri süren M., "Sözleşmem yenilenmedi, ardından da hakkımda dava açıldı. Askeri kanuna muhalefet suçundan aranıyordum. Yakalanırsam cezaevine gireceğimi düşünüyordum. Bu yüzden psikolojim bozuldu. Cezaevine girersem eşim ve çocuklarımın ortada kalacağına düşünüp, onları sahipsiz bırakmamak için öldürdüm" dedi.