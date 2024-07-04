Eşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde cinnet getiren baba, eşini ve 11 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti.

Çanakkale'de İ.Ç., eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Biga ilçesi Şirintepe Mahallesi 709. sokaktaki evde yaşayan su tesisatçısı İ.Ç. ile tıbbi sekreter F.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ç., pompalı av tüfeğiyle eşini ve 11 yaşındaki oğlu B.Ç.'yi öldürdükten sonra intihar etti.

Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede İ.Ç. ile eşi ve çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki soruşturma devam ediyor.

İHA