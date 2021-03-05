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Eşi ve çocuklarını eve kilitleyip, balkondan atladı!

Eşi ve çocuklarını eve kilitleyip, balkondan atladı!

İstanbul Kağıthane'de bir kişi, eşi ve çocuklarıyla birlikte kendini eve kilitledi. 3 kattan aşağı atlayan adam yaralandı.

Kağıthane'de bir koca, eşi ve çocuğuyla birlikte kendini eve kilitledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, adam 3. kattaki balkondan aşağıya atladı. Yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlerleyen dakikalarda ise bir kız çocuğunun evden çıkarıldığı öğrenildi.  Ailenin yaşadığı binanın önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. İçeride dayısının olduğunu söyleyen Ömer Ş., "İçeride dayım var. Esenler'den çıkıp geldim. Akrabalar telefon etti geldim. 35-40 yaşında dayım. 3 tane yeğenim var ama neredeler bilmiyorum.  Durumuyla ilgili hiçbir şey söylemediler" dedi. Öte yandan polis ekiplerinin binadan koçbaşı ile çıktıkları görüldü.

 

 

DHA

Etiketler kağıthane
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