Eşi ve görümcesini öldüren kadın tutuklandı

Olay, Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde iki gün önce meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Keklik K., (40), kendisine kötü davrandıkları gerekçesiyle eşi Hacı K.ve görümcesi Fadik E.'yi tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Fadik E. ve Hacı K. olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu farkeden köylüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay sonrası tarım ilacı içerek intihara kalkışan cinayet şüphelisi Keklik K., Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne buradan da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Keklik K. adliyeye sevk edildi. Yıldızeli Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan K. tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.