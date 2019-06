Eşi ve kayınvalidesini öldüren caniden korkunç ifade

Ankara'da, boşanma davası açan eşi Mehtap E. (28) ile kayınvalidesi Muazzez K.'yi (60) tabancayla vurarak öldüren, 3 yaşındaki oğlu ile 13 yaşındaki baldızını da yaralayan Rıza E.'nin (26) tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Rıza E., "Kaç el ateş ettiğimi ve oğlumun nasıl yaralandığını hatırlamıyorum" dedi. Tanık olarak dinlenen Nurdan C. ise öldürülen ablasının, sürekli şiddet uygulayan sanığa 5 yılda 6 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını ileri sürdü.



Geçen yıl 8 Aralık'ta meydana gelen olayda Rıza E., şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeden kendisine uzaklaştırma kararı aldıran ve boşanma davası açan eşi Mehtap E. ile kayınvalidesi Muazzez K.'yi, Keçiören Kuşcağız Mahallesi Tarhanlar Caddesi'ndeki evde tabancayla ateş ederek öldürdü. Rıza E., evde bulunan 3 yaşındaki oğlu Muhammet Çağrı E. ile eşinin kız kardeşi 13 yaşındaki Gülistan K.'yi de yaraladıktan sonra kaçtı. Rıza E., 4 gün sonra polis tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 30 YIL HAPİS TALEBİ

Rıza E.'nin, Ankara 6'ncı Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Rıza E., savunmasında olay günü, 3 yaşındaki oğlunu eşinden izin alarak annesiyle yaşadığı evine götürdüğünü belirterek, "Evde oğlumla oynarken, 'Ramazan baba işe gitti; ama eve dönecek' dedi. Bunun üzerine, eşime oğlumun kurduğu cümleyi mesaj olarak gönderdim ve 'Neden bir başkasına baba diyor?' diye sordum. Tartışınca, oğlumu hemen getirmemi aksi taktirde polisi arayacağını söyledi. Ben de oğlumu teslim etmek için eve gittim. Gitmeden önce evde bulunan tabancayı da yanıma aldım. Çünkü daha önce eşim beni tanımadığım iki erkeğe dövdürmüştü. Kapıyı açan eşime, 'Ben yaşarken oğlum neden başkasına baba diyor?' diye çıkıştım. Eşim, 'Seni ilgilendirmez, istediğine baba der' şeklinde karşılık verdi. İçeriden de annesi bağırarak, bana ağıza alınmayacak hakaretlerde bulunuyordu" dedi.



'HEDEF GÖZETMEDEN TETİĞE BASTIM'

Konuşmak istediğini söyleyerek evdeki herkesi salona topladığını ileri süren sanık Rıza E., "Amacım vurmak değildi. Bu sırada eşim elimdeki tabancayı almak için hamle yaptı. Boğuşma sırasında tabanca ateş aldı ve baldızım Gülistan K. yaralandı. Kayınvalidemi elinde bıçakla üzerime gelirken gördüm. Bunun üzerine hedef gözetmeden tetiğe bastım. Kaç el ateş ettiğimi ve oğlumun nasıl yaralandığını hatırlamıyorum. Olaydan sonra evden çıktım. Tabancayı parktaki çöp kovasının içine attım. 4 gün sonrada polise gidip teslim oldum" dedi.



Sanık Rıza E., gece kulübünde çalışan eşinin kendisini sürekli aldattığını, çocuğu için bu duruma katlandığını, uzaklaştırma kararı aldırdıktan sonra eşinin başka erkeklerle birlikte oldukları anların görüntülerini cep telefonuna gönderdiğini iddia etti.



'ABLAM DAYAK YEDİĞİ İÇİN 5 YILDA 6 UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI'

Öldürülen Mehtap E.'nin kız kardeşi tanık Nurdan C. ise sanığın anlattığı gibi ablasının gece kulübünde çalışmadığını, gece kulübünde çalışan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Nurdan C., sanık Rıza E.'nin bir işi olmadığını belirterek, "Ablam evini geçindirmek için restoranlarda bulaşıkçılık yapıyordu. Eşini seviyordu ve kesinlikle aldatmazdı. Aralarındaki sorun tamamen sanığın ablama şiddet uygulamasından kaynaklanıyordu. Ablam, gördüğü şiddet yüzünden sanık hakkında evli oldukları 5 yıl içerisinde 6 kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı" dedi.



DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, tanıkların dinlenmesinin ardından, sanık ile öldürdüğü eşinin boşanma davasının görüldüğü aile mahkemesine yazı yazılarak bilgi istenmesine, sanık hakkında kaç kez uzaklaştma kararı verildiğinin belirlenmesine, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.