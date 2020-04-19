Eşi ve kızına işkenceden tutuklanıp yeni yasayla tahliye olmuştu

Geçen yıl 8 Kasım'da Doğubayazıt’a bağlı Büyük Ağrı Mahallesi Funda Sokak’ta meydana gelen olayda alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ramazan İ., eşi Müjgan İ.’ı dövdükten sonra naylon poşeti eriterek, yüzü ile ayaklarına damlattı. Annesinin çığlıklarını duyan kızı N. İnanç'ın ise alnını eriyen naylon ile yakan Ramazan İ., yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 11 Kasım'da mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 gün önce tahliye edilen Ramazan İ., bugün Abdigör Mahallesi’nde ölü olarak bulundu. Mahallede silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Seher sokakta bulunan tepelik alanda bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede göğsüne 3 kurşun isabet eden kurşunla öldüğü belirlenen kişinin, eşi ve kızına işkence yapan Ramazan İ. olduğu belirlendi. Ramazan İ.’ın cesedi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİNİN AMCASINI YARALADI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Ramazan İ.'ın cezaevinden çıktıktan sonra eşinin amcası Mehmet A.’ın evine gittiği ve tartışmanın ardından bıçaklayarak kaçtığı belirlendi. Görgü tanıkların ifadesine göre bıçaklama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Ramazan İ.'ın üç otomobille olay yerine getirildiği ve burada darbedildikten sonra öldürüldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri Ramazan İ.'ın götürüldü 3 otomobili terk edilmiş hale bilurken, şüpheli olarak bıçaklanan Mehmet A.'ın yakınları olduğu belirlenen 13 kişiyi yakaladı. Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen 13 kişinin sorgulaması sürüyor.



