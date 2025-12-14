''Eşime baktın'' kavgası kanlı bitti: 4 aylık evli bir kişi hayatını kaybetti

  1. Anasayfa
Zonguldak'ta yeni evli çift ile bir kişi arasında çıkan "eşime niye baktın" tartışması kanlı bitti. Bir kişi öldü, olayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerinde bir tekel bayinin önünde meydana geldi. İddiaya göre M.Y. (28), büfenin önünde eşi ile beklerken bakışlarından rahatsız olduğu C.Ç.'ye (51) "Eşime neden baktın?" demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bu sırada M.Y.'un, şüpheli tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı öne sürüldü. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayisi işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.Y.'un, kendi imkânlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen M.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı olayda yaralanan H.G. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında şüpheli C.Ç., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, iddiaların aksine M.Y.'nun eşine bakmadığını ancak M.Y.'un kendisine yumruk attığı için bıçakladığını öne sürdü. 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen C.Ç.; bıçaklı kavgada tekel bayi işletmecisini de yaraladığını söyledi. C.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürüyor.

Öte yandan, M.Y.'un Ağustos ayında evlendiği öğrenilirken, genç yaşta hayatını kaybeden M.Y.'un ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

