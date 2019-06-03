''Eşime laf attı'' deyip öldürdü !

Bartın'da, Tamer Turan T.(33), eşine laf attığını iddia ettiği Yaşar K.’yi (39) tabancayla vurarak, öldürdü.



Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi’nde meydana geldi. Bir eğlence merkezinde klarnet çalan Tamer Turan T., Özgür D. ve Yaşar K.’ye tabancayla 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Yaşar K.'ye isabet etti. Ağır yaralanan Yaşar K. kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.



Olaydan sonra polis saldırgan Tamer Turan T. ile Özgür D.’yi gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan suç kayıtları olduğu belirlenen Tamer Turan T., ifadesinde arkadaşlarıyla caddede bulundukları sırada Özgür D. ve Yaşar K.’nin, daha önceden tanıdıkları eşine laf atıp, kötü sözler söylediğini, bunun üzerine sinirlenerek evine gidip, silahını aldığını ve geri gelip, ateş açtığını anlattı. Tamer Turan T. ve Özgür D'nin sorgusu sürüyor.