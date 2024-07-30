''Eşin Atatürk'e hakaret etti'' dedi, sokak ortasında öldürdü

Tokat'ta sosyal medyada Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret tartışması kanlı bitti.

Sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tartıştığı V.Y.'in eşi İ.Y.'i (50), evinin önünde çıkan tartışmada öldüren M.G. tutuklandı. V.Y.'in olay anında sosyal medyadan yaptığı canlı yayının görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 27 Temmuz'da Zile ilçesinde meydana geldi. İlçede oturan evli ve 1 çocuk babası M.G., sosyal medya üzerinden paylaşım yapan V.Y.'i, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla eleştirdi. İkili arasındaki sürtüşme, küfürlü tartışmaya dönüştü. Sosyal medyadaki tartışma sonrası M.G., V.Y.'e Tokat'ın Zile ilçesinde oturduğunu belirterek, evinin konumunu attı. Mersin'de yaşayan V.Y., eşi İ.Y. (50), oğlu H.Y. (20), H.İ.Y. (20) ve C.G. (21) ile birlikte otomobille M.G.'in oturduğu adrese geldi.

EVİNİN ÖNÜNDE DARBEDİLİNCE TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Sosyal medyada tartıştığı kişilerin evinin önüne geldiği gören M.G., aşağıya indi. Taraflar arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Aldığı darbelerle yaralanan M.G., evinden aldığı av tüfeği ile ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği İ.Y., kanlar içerisinde yere yığıldı. Yakınları ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.Y.'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan M.G. tutuklanırken, İ.Y.'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Mersin'e gönderildi.

'EVİMİN ÖNÜNDE BENİ DARBETTİLER'

M.G., ifadesinde, "V.Y., sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret ediyordu. Bu nedenle tartıştık. Sonra yakınları ile birlikte Mersin'den Zile'ye gelip, evimin önünde beni darbettiler" dedi. Adliyeye sevk edilen M.G. tutuklandı.

Öte yandan V.Y.'in olay anında sosyal medyadan yaptığı canlı yayının görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

DHA