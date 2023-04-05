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  4. Eşine 40 km boyunca kaput üzerinde dehşeti yaşatan zanlı tutuklandı

Eşine 40 km boyunca kaput üzerinde dehşeti yaşatan zanlı tutuklandı

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Düzce'de, oğlunun kendisiyle gitmesini engellemeye çalışan anne S.Ş.'yi otomobilin kaputu üzerinde 40 kilometre boyunca götürerek yaralanmasına sebep olan zanlı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de, oğlunun kendisiyle gitmesini engellemeye çalışan anne S.Ş.'yi otomobilin kaputu üzerinde 40 kilometre boyunca götürerek yaralanmasına sebep olan A.Ş., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aziziye Mahallesi'nde 1 Nisan'da; E.Ş. (14), iddiaya göre birlikte yaşadığı babası A.Ş. ile birlikte Düzce'ye gitti. A.Ş., boşanma aşamasındaki eşini görmemek için eve yakın bir mesafede otomobili oğlu E.Ş.'ye verdi.

Diğer kardeşleriyle görüşen E.Ş., daha sonra gitmek istediğini söyledi. S.Ş. ise oğlunun otomobille gitmesine izin vermedi ve kaputun üzerine çıktı.

Oğlu gaza basıp, kaputun üzerindeki annesiyle birlikte otomobili hareket ettirdi ve sokağın başında babası A.Ş.'ü de araca aldı.

 40 KİLOMETRE SONRA POLİS DURDURDU

E.Ş.'nin babasının yardımıyla, gaza basarak ve direksiyonu yönlendirerek kullandığı otomobil, yaklaşık 40 kilometre sonra Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

Otomobilin durmasıyla birlikte S.Ş., araçtan asfalta düştü ve hafif şekilde yaralandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çağrısı üzerine Düzce’ye gelen A.Ş., Emniyet'te tamamlanan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi.

 A.Ş., ‘Kasten öldürme teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanarak Düzce T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

DHA

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