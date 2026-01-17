Eşine kabusu yaşatan Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi eşine şiddet uyguladığı tespit edilen Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı.

Ankara’da 3 çocuk annesi F.Ç., uzun yıllardır psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirterek, geçen yıl nisan ayında polis memuru eşi Y.Ç.’ye boşanma davası açmıştı.

Dava devam ederken 9 Ocak'ta F.Ç., iddiaya göre eşi tarafından evlerinde darbedildi.

Yüzünde kesikler, vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan Fatma Ç. eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Y.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın ardından Ankara'yı terk ederek memleketi Şanlıurfa'ya dönen F. Ç. eşinden tehdit içerikli mesajlar almaya devam ettiğini ifade ederek "14 yıldır evliyim ve bu süre boyunca hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüm. Nisan ayından itibaren kesin olarak boşanma kararı aldım. Bunu söylediğimde bana ‘Güzelliğine güveniyorsun, ben bu güzelliği senin elinden alacağım’ dedi. Sonrasını tam hatırlamıyorum. Arkadan bir şey koklatıldığını ya da yüzüme bir madde sıkıldığını düşünüyorum. Bayıldım. Uyandığımda hastanedeydim. Çocuklarım annesiz kalabilirdi" demişti.

Eşinin tehditlerinin sürdüğünü öne süren F.Ç., can güvenliğinin olmadığını belirtip yetkililerden yardım isteyerek, “Adil bir şekilde ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Vicdanı olan herkesten yardım istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Korkunç olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Y.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakılsa da ardından başlatılan yeni soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da evli olduğu kadına şiddet uygulayan Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli Y.Ç.'ın "kasten yaralama" suçundan tutuklandığını duyurdu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz.

Ankara’da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten yaralama” suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır."