Eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya ''tahrik'' indirimi!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı eşi Rabia Buse Ş.'ye , 15 yerinden bıçaklayan Burhan Ş.'ye 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli'de eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 'haksız tahrik' indirimi uygulandı.

Olay, 12 Mayıs 2021'de Hacıosman Mahallesi, Uygun Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Burhan Ş.(30), mutfaktan aldığı bıçakla tartıştığı 7 yıllık eşi Rabia Buse Ş.'i(28) 15 yerinden bıçakladı.

TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan Rabia Buse Ş., tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Ş., emniyetteki ifadesinde; eşinin telefonunda gördüklerinden dolayı aldatıldığını düşündüğünü ve aralarında çıkan kavgada kendisini kaybederek bıçakladığını söyledi. Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Rabia Buse Ş., sanık Burhan Ş. ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti Burhan Ş.’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırırken eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezası 15 yıla indirildi.

"OLAYIN ANİ ŞEKİLDE GELİŞTİĞİ KANAATİ"

Mahkeme heyeti, Rabia Buse Ş.'in önceki duruşmalarda eşini sinirlendirmeye yönelik sözlerini de göz önünde bulundurarak olayın plansız ve ani şekilde geliştiğine kanaat getirdi.

Heyet, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak Burhan Ş.'e 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.