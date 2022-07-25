Eşini 18 yaşındaki gençle evde basan adam dehşet saçtı

İzmir'de yaşayan Hamdo A. eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü kişinin evde olduğunu öğrenince adeta dehşet saçtı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, karısı ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü genci defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından Konak ilçesinde yakalandı.

EVDE GÖRÜNCE...

Olay, saat 16.00 sıralarında Buca ilçesi İnönü Mahallesi 673. Sokak'ta iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Hamdo A., karısı ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü yabancı uyruklu Abdulkerim S.'in (18) karısı ile evde olduğunu öğrenerek eve geldi. Abdulkerim S.'i gören Hamdo A. ile genç arasında tartışma çıktı. Bu esnada Hamdo A.'nın karısı kaçarak evden uzaklaşırken, ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hamdo A., yanındaki bıçakla Abdulkerim S.'i vücudunun değişik yerlerinden defalarca bıçaklayarak evden çıktı.

BAŞKA İLÇEDE YAKALANDI

Kavga seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düşerken, sağlık ekipleri Abdulkerim S.'in hayatını kaybettiğini belirledi. S.'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise, Konak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de cinayetin meydana geldiği ev ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.