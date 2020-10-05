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  4. 05 Ekim 2020 19:42

Eşini 26 yerinden bıçaklamıştı! 9 yıl sonra yakalandı

Bursa'da, 9 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, 9 yıl sonra saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Eşini 26 yerinden bıçaklamıştı! 9 yıl sonra yakalandı
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Olay, 26 Ekim 2011'de Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Atlı Sokak'ta meydana geldi. Kayınbabası Abdurrahim Tontaş'ın 4 katlı evinin 1'inci katında oturan Adem Tüncer, iddiaya göre kendisinden boşanmak isteyen eşi Dilek Tüncer'i kızı Melek ve oğlu Melik kayınbabasının evindeyken 26 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü. Cinayetin ardından kanlı elbiselerini değiştirip kaçan Adem Tüncer, polis ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen bugüne kadar bulunamadı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aylardır süren takip ve istihbari çalışmalar sonucu Adem Tüncer'in Toprakkale köyünde saklandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince dron ile düzenlenen operasyonda Adem Tüncer, belirlenen adreste saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı. Operasyonda gizli bölmede yakalandığı öğrenilen Tüncer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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