Eşini aldatan ünlü işadamına 20 milyonluk TL'lik HPV tazminatı

İstanbul'da eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle işadamı eşine boşanma davası açan kadın sağlık kontrollerinde HPV virüsü kaptığı ortaya çıkıp, eşinin erkeklerle ve kadınlarla birlkte otel kaydının bulunduğunu öğrenince virüsü kendisine eşinin bulaştırdığı iddiasıyla 20 milyon lira talepli manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Ataşehir'de yaşayan 3 çocuk annesi S.B., 23 yıllık iş adamı olan eşi Ş.B. ile bir süre önce şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. S.B., kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eşinin, kendisinin ve çocuklarının hayatın kabusa çevirdiği gerekçesiyle İstanbul 23. Aile Mahkemesi'ne 'Evlilik birliğinin temelden sarsılması ile boşanma' gerekçesiyle çekişmeli boşanma davası açtı.

Sabah Gazetesi'nden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, İstanbul 23. Aile Mahkemesi'nde görülen dava devam ederken aldatıldığından şüphelenen S.B., mahkemeden eşi Ş.B. hakkında otel kayıtlarını talep etti.

Mahkemeye gönderilen evraklarda Ş.B.'nin erkekler ve kadınlarla çok sayıda otel kaydı saptandı. Bu sırada S.B.'nin yaptırdığı sağlık kontrollerinde cinsel yolla bulaşan HPV virüsü kaptığı ortaya çıktı.

S.B. bu kez de avukatı Ayşenur Çelik aracılığıyla Ş.B.'ye 'Zina ve haysiyetsiz yaşam sürme nedenli' boşanma ve tazminat davası açtı. Avukat Çelik dilekçesinde müvekkilinin aile birliği içerisinde büyük fedakarlıklarla, hem evlatlarını en iyi şekilde yetiştirmek hem de eşinin işinde başarılı olması için neredeyse kendi hayatını feda ettiğini kaydederek evliliğini sürdürmeye çalıştığını ancak Ş.B.'nin sık sık evi terk ettiği, gece geç saatlere kadar dışarıda kaldığını, tartışma konusu olduğunda ise "Paranızı ödüyorum, beni banka gibi kullanıyorsunuz, beni eve mi kapatacaksınız" şeklinde sözler sarfettiğini kaydetti.

20 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Öte yandan dilekçede, Ş.B.'nin cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığı, tedavi görüp görmediği, gördüyse hangi tarihlerde tedavi gördüğünün araştırılması için genital bölge siğilleri hastalığı ile ilgili teşhis ve tedavi evraklarının Sağlık Bakanlığı sisteminden istenilmesi talep edildi. S.B., evlilik birliği içerisindeki Ş.B.'nin davranışları nedeniyle hem kendisinde hem de çocuklarında ruhsal bozukluklar meydana geldiği, çocuklarının okul masraflarının karşılanabilmesi, mevcut hayatına devam edebilmesi ve söz konusu hastalık nedeniyle 20 milyon lira manevi tazminat ödenmesini talep etti.

Sabah Gazetesi