TSK bomba yağdırdı: 9 terörist ölü
TSK bomba yağdırdı: 9 terörist ölü
O limizde korkutan deprem Sallandı...
O limizde korkutan deprem Sallandı...
Türkiye iadesini istiyordu... Serbest bırakıyorlar
Türkiye iadesini istiyordu... Serbest bırakıyorlar
ABD donanması İran teknesine ateş açtı
ABD donanması İran teknesine ateş açtı
FETÖ'nün yeni yapılanması ortaya çıkarıldı: 144 gözaltı
FETÖ'nün yeni yapılanması ortaya çıkarıldı: 144 gözaltı
Başkan'dan Kadıköy için ürküten açıklama
Başkan'dan Kadıköy için ürküten açıklama
Kılıçdaroğlu'nun ''Cumhuriyet'' iddiasına jet yanıt
Kılıçdaroğlu'nun ''Cumhuriyet'' iddiasına jet yanıt
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 25 Temmuz 2017 20:44

Eşini aldatma iddiasıyla bıçakladı

Adana' Suriyeli bir adam, nikahsız eşi Türk vatandaşı kadını bıçakladı.

Eşini aldatma iddiasıyla bıçakladı
A+ A-

Adana'da 42 yaşındaki Suriyeli F.M., nikahsız eşi Türk vatandaşı 35 yaşındaki N.G.'ü, kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçaklayarak yaraladı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre F.M., nikahsız eşi N.G.'ü kendini aldatmakla suçladı. Bu yüzden çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. M., mutfaktaki bıçağı alarak, Gül'ü sırtından ve karnından bıçakladı. Yaralı kadının çığlıklarını duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Evden kaçmaya çalışan Suriyeli ara sokaklarda polis tarafından yakalandı. Yaralı kadın ise ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlı, eşini kendisini aldattığı için bıçakladığını söyledi.

DHA

nurcan gül , adana , faysal mahmut
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM