Eşini aldatma iddiasıyla bıçakladı

Adana'da 42 yaşındaki Suriyeli F.M., nikahsız eşi Türk vatandaşı 35 yaşındaki N.G.'ü, kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçaklayarak yaraladı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre F.M., nikahsız eşi N.G.'ü kendini aldatmakla suçladı. Bu yüzden çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. M., mutfaktaki bıçağı alarak, Gül'ü sırtından ve karnından bıçakladı. Yaralı kadının çığlıklarını duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Evden kaçmaya çalışan Suriyeli ara sokaklarda polis tarafından yakalandı. Yaralı kadın ise ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlı, eşini kendisini aldattığı için bıçakladığını söyledi.