Eşini bıçaklayarak öldürdü: Bana öyle bir söz söyledi ki...

Antalya'da boşandığı 2 çocuk annesi Neslihan Yılmaz'ı (36), ormanlık alanda boğazını keserek öldüren Anıl K. (38) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. K., olayı soruşturan savcıya, "Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet geçirdim. O sözü gururuma yediremediğim için söylemek istemiyorum" dedi.

Olay, 2 Kasım tarihinde gece yarısı Muratpaşa ilçesi, Kundu ormanlık alanında meydana geldi. 112 Acil Servisi'ni arayan Anıl K., boşandığı Neslihan Yılmaz'ı öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetin ardından eski kayınbiraderi İsmet Yılmaz'ın evine giden Anıl K., "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" diyerek, kardeşini öldürdüğünü söyledi.

Ormanlık alana giden polis ve sağlık ekipleri, Neslihan Yılmaz'ın boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, İsmet Yılmaz'ın evinde Anıl K.'ı gözaltına aldı. K.'ın polise verdiği ilk ifadesinde, 8 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

"Yarım saatliğine çıkalım, dışarda konuşalım"

Yılmaz'ın ağabeyi İsmet Yılmaz ise kardeşi ile Anıl K.'ın 6 yıl önce ayrıldığını, çocukların velayeti konusunda sürekli tartıştıklarını söyledi. Yılmaz, "Anıl, kız kardeşimle konuşmak için dün Adapazarı'ndan Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki evimize geldi. Çocukların velayetine ilişkin karar vereceklerdi. 'Evde konuşun' dedim. Çocuklar etkilenmesin diye 'Yarım saatliğine çıkalım, dışarda konuşalım' dediler. Gece yarısı tekrar eve gelen Anıl, bana kardeşimi öldürdüğünü söyledi" dedi. Neslihan Yılmaz'ın cenazesi Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilirken, cinayet sanığı eski eş çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İddianame kabul edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Anıl K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker imzasını taşıyan iddianamede, Anıl K.'ın ifadesi de yer aldı.



"Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet geçirdim"

Edirne'den Antalya'ya geldiğini ve eski eşi ile çocuklarını görmeye gittiğini söyleyen Anıl K., “Çocuklarımın elleri ve ayaklarında yaralar vardı. Eski eşimin çocuklarıma şiddet uyguladığını düşündüm. Velayet konusunu konuşmak için sakin bir yer olan Lara sahiline gittik. Burada eşim, çocuklar üzerindeki tavrının değişmeyeceğini söyledi. Bir süre sonra bulunduğumuz yer kalabalıklaştı ve eski eşimin yönlendirmesiyle daha sakin olan olay yerine gittik. Çocuklarımın durumu hakkında konuşurken, bana öyle bir söz söyledi ki cinnet geçirdim. Yanımda sebze meyve kesmek için bulundurduğum çakı ile eski eşimin boğazını kestim. Eski eşimin söylediği o sözü gururuma yediremediğim için söylemek istemiyorum" dedi. Anıl K.'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlayacak.