Eşini bıçaklayıp, kendi boğazını kesti
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Ankara'da eşi M.D.'yi bıçakla ağır yaralayan Y.D. (49), aynı bıçakla boğazını keserek yaşamına son verdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 124'üncü Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen Y.D., kendisini aldattığı şüphesiyle eşi M. D. ile tartıştı. Y.D., tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. M.D., kanlar içerisinde yere yığılırken, Y.D. ardından aynı bıçakla kendi boğazını kesti. Gürültü ve yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Y. D., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. M. D.'nin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
DHA
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