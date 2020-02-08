Eşini darp etti, 3 bin lira ceza verildi

Melikgazi ilçesinde yaşayan 27 yaşında, bir çocuk annesi Ş.T., eşi Ahmet T.’nin, kafasına yumruk attığını belirterek şikayetçi oldu. Polisin gözaltına aldığı Ahmet T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit yaralama’ suçundan açılan davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme, Ahmet T.’ye 3 bin lira para cezası verirken, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ahmet T. hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair şartı yerine getirmezse para cezası ödeyecek.