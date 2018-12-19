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  4. 19 Aralık 2018 12:28

Eşini intihara sürüklediği iddia edilen astsubay için karar çıktı

Kayseri'de, doktor eşininin intiharından sorumlu tutulan astsubay Aziz T., delil yetersizliğinden beraat etti.

Eşini intihara sürüklediği iddia edilen astsubay için karar çıktı
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Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde görevli doktor Zeynep Öztürk T.'nin (27), kalbine ateşlediği tabancayla intihar etmesinin ardından azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan astsubay eşi Aziz T., 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat etti. Karara mahkeme başkanı şerh koydu.

Olay, Kocasinan ilçesi Fatih Mahallesi'nde 25 Temmuz gecesi yaşandı. Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor Zeynep Öztürk T., iddiaya göre, astsubay eşi Aziz T.'nin tabancasını evinde kalbine dayayıp ateşleyerek, yaşamına son verdi. Doktorun boşanma aşamasında olduğu eşi astsubay Aziz T., tutuklanarak cezaevine konuldu. Aziz T. hakkında ‘intihara yönlendirerek ölüme sebebiyet verme’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Aziz T. (27) ile Zeynep Öztürk T.'nin yakınları katıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklayarak, sanığın olay anında evde olmadığının polis tutanaklarından sabit olduğunu, eşinin ölümünde herhangi bir etkisi bulunmadığını belirterek, sanık Aziz T.'nin delil yetersizliğinden beraatını istedi.  Son sözü sorulan sanık Aziz T. de "Yüce adalete güveniyorum. Ben mağdur durumdayken sanık oluyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Aziz T.’yi oy çokluğu ile 'delil yetersizliği'nden beraat ve tahliye ettirdi. Karara mahkeme başkanı şerh koydu.

DHA

kayseri , intihar , doktor
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