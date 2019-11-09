Eşini öldüren cani koca, kendini böyle savundu

Kayseri'de, tartıştığı eşi Gizem V.D.'yi (27) tabancayla başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mehmet D. (32) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mehmet D., eşi ile taşınacakları evle ilgili maddi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını söyleyerek, "Beni aldattığını da düşünüyordum. Ancak, net bir bilgi sahibi değildim. Bana hakaret etti. Taşınacağımız eve kombi alabilmek için silahımı satacaktım. Gizem, silahı elimde görünce, 'Beni mi öldüreceksin?' dedi, tartıştık.'' dedi.



Geçen 9 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'nde meydana gelen olayda klima tamircisi Mehmet D., 4 yıllık eşi Gizem V.D. ile 3 yaşındaki oğulları evde olmadığı sırada, tartıştı. Mehmet D., eşini tabancayla başına ateş ederek öldürüp, kaçtı.

Daha sonra polisi arayıp, eşini öldürdüğünü söyleyen Mehmet D., gözaltına alındı.

Tutuklanan Mehmet D. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Mehmet D. hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede Mehmet D.'nin savunmasına da yer verildi. Mehmet D., eşi ile taşınacakları evle ilgili maddi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını söyleyerek, "Paraya ihtiyacımız vardı, tartıştık.

Beni aldattığını da düşünüyordum. Ancak, net bir bilgi sahibi değildim. Bana hakaret etti. Taşınacağımız eve kombi alabilmek için silahımı satacaktım. Gizem, silahı elimde görünce, 'Beni mi öldüreceksin?' dedi, tartıştık.

Olay, Gizem'in beni tahrik etmesiyle meydana geldi.

Öldürdükten sonra arkadaşımı arayıp, Çeçenistan Parkı'nda buluştuk. Gizem'i öldürdüğümü arkadaşıma anlattım. Gizem, beni öldürtmekle tehdit ediyordu, pişmanım" dedi.

Mehmet D., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.