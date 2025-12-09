Eşini öldürmek için gittiği binada başka bir kadını katletmişti... Yeni görüntüsü ortaya çıktı

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşinin evine giden ve bina görevlisinin eşini bıçaklayarak öldüren eli kanlı caninin apartmana daha önce de geldiği anlara dair kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelerek, bina görevlisinin karısını öldüren emekli başçavuşun aylar önce yine eşinin kapısına geldiği ve cinayetin ardından kaçtığı görüntüler ortaya çıktı. İHA'nın ifadesine ulaştığı katil zanlısının eşi ifadesinde, "Daire kapısını açabilse öldüreceğinden eminim" dedi.

Sabah saatlerinde bir buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu Y.Ş.'nin ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Yuva Sokak'taki evine girmeye çalışan İ.Ş. (51), kapıyı açamayınca bina girişinde görevlinin eşi M.G.'yi bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinden kaçan İ.Ş., polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Baltayla kapıyı kırmaya çalışmış

Olayın ardından Y.Ş.'nin ilk ifadesine İHA ulaştı. 2024 yılından bu yana İ.Ş. ile ayrı yaşadığını, 2025 yılının 8'inci ayında ise resmi boşanma davası açtığını belirten Y.Ş. dehşet anlarını şöyle anlattı:

"En son eşim beni dün yine telefonla tehdit etti. Bugün saat 09.45 sıralarında evimde bulunuyordum ve dairemizin elektriği kesildi. Daha önceden eşim kamera kayıtlarına ulaşılmaması için dairemizin elektriğini kestiği için yine aynı şekilde elektriği eşimin kestiğini düşündüm. Binanın elektriklerine baktığımda binada elektrik olduğunu anladım. Aynı zamanda asansörün bizim kata çıktığını görünce eşimin geldiğini anlayıp daire kapısını arkadan kilitledim. Kısa bir süre sonra eşim zile basmadan ve kapıyı çalmadan direkt olarak baltayla kapıyı kırmaya çalıştı. Ben 'polisi arıyorum, git' diye yüksek sesle seslenmeme rağmen kapıyı kırmaya devam etti, kapıyı açabilmek için 5 dakika kadar uğraştı. Ben bu arada 112 arayarak bilgi verdim. Tüm bu aşamalarda küçük oğlum H.E. de yanımda bulunuyordu. Saat 09.55 sıralarında polisler geldi. Eşim polis gelmeden önce kaçmış, kapı baltayla zarar verildiği için açılması uzun sürdü, polis ve itfaiye ekiplerinin uğraşlarıyla yarım saat kadar sonra kapımız açıldı. Sonrasında polis ekipleriyle emniyete getirildik. Eşimin bina içerisinde ne yaptığından bilgim yoktu. Eşimin binamızın görevlisinin eşini öldürdüğünü öğrendim."

"Kapıyı açsaydı beni öldürecekti"

Eşinden şikayetçi olduğunu kaydeden Y.Ş. ifadesinde, "Eşim İ.Ş. bugün daha önce olduğu gibi beni öldürmek amacıyla gelmiştir. Daire kapısını açabilse öldüreceğinden eminim. Bugün kapıma gelerek beni öldürmek isteyen eşim İ.Ş.'den şikayetçiyim" dedi.

Öte yandan İ.Ş.'nin 8 ay önce Y.Ş.'nin evine geldiği ve cinayeti işledikten sonra kaçtığı görüntüler ortaya çıktı. İ.Ş.'nin kaçarken elinde bulunan bavulun içerisinde kelepçe, satır ve kesici aletlerin olduğu iddia edildi.

İHA