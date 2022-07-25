Eşini öldürmek istemişti, savunması şoke etti

Samsun'da 2 çocuğunun annesi eşini boğarak öldürmek isteyen yabancı uyruklu bir kişi savunmasında "şeytan yapmamı istedi" dedi.

Samsun'da karısını boğmaya teşebbüs eden yabancı uyruklu koca "Şeytan yapmamı istedi" savunmasında bulundu. Hayati tehlikesi bulunan 2 çocuk annesi kadın hastanede tedavi altına alınırken, tutuklanan koca cezaevine gönderildi.

Samsun'un Fevziçakmak Mahalesi'nde edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu M.A.S. evlerinde 1 yaşındaki oğlunu yanına alıp balkona kilitledi. Kocasının oğluna zarar vereceğini düşünen 2 çocuk annesi F.S. kocasına engel olmak istedi. Bu sırada çocuğunu bırakıp karısının boğazını sıkıp havaya kaldırıp duvara fırlatarak öldürmeye teşebbüs eden 23 yaşındaki M.A.S., boğazını sıktığı eşi bayılınca bıraktı. Olaya annesi Fatemeh Alsukkeri müdahale edince Suriyeli genç bu kez de kendi annesine saldırarak hastanelik etti. Yaralanan iki kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Kocasının boğazını sıkarak öldürmeye kalktığı genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

‘Niçin böyle devrandı bilemiyorum’

Hastanede tedavi altına alınan 21 yaşındaki F.S., "Hiç sebep yokken kocam 1 yaşındaki çocuğumu alıp balkona kilitledi. Ben de eşime 'Ne yapıyorsun' dedim. Eşim benim boğazımı sıkıp duvara çarptı. Bana 'Sen öleceksin. Sen şeytansın' dedi. Uzun süre boğazımı sıkınca bayıldım. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Eşimle aramızda bir sıkıntı yoktu. Niçin böyle devrandı bilemiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.S., polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk dildi. M.A.S. ifadesinde kendisine şeytanın talimat verdiğini iddia etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren genç mahkemece, ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.