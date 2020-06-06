Eşini öldürmekle suçlanan kocadan şoke eden ifade

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Hafize (35) ve Ferhat F. (26) çifti arasında geçen Şubat ayında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada bıçaklanarak ağır yaralanan Hafize F. götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bir kargo şirketinde çalışan Ferhat F. ise gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine koyulan F. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istendi.



Tutuklu koca F.'ın yargılanmasına 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Dün görülen ilk duruşmaya Ferhat F., cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Savunmasında suçlamayı kabul etmeyen Ferhat F., eşi Hafize F.’nin kendisini öldürdüğünü öne sürdü. Ferhat F., “Eşimi ben öldürmedim. Aramızda çıkan tartışmanın ardından eline geçirdiği bıçağı vücuduna sapladı. Kanlar içinde yere yığıldığını gördüm. Hemen alt katımızdaki komşulara durumu bildirip, yardım istedim. Onlar da eve geldi. Ambulansı ile hastaneye götürdük. Onu ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı” dedi.



Mahkeme, tanık ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.