Eşini öldürüp halıya sardı

Olay, dün gece İzmir’in Buca ilçesinde meydana geldi. Yazgül S.’dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek kadının evine gitti. Kapıyı açan Bülent S.’nun engellemesine rağmen içeriye girenler, Yazgül S.’yu yatak odasında üzerinde sandalye ve eşyaların bulunduğu halıya sarılı bir şekilde buldu.

Sinir krizi geçiren akrabaları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kadının öldüğünü tespit etti. 28 yaşındaki N.M.S.’nin ekipler gelmeden önce “Annemi ben öldürdüm” diyerek kaçtığı iddia edildi.

Polis evden kaçan 28 yaşındaki N.M.S’yi yakalamak için çalışma başlattı.



Emniyet’e götürülen Bülent S.’nun cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Bülent S., tartıştıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine eşini altı defa karnından bıçakladığını, cesedi yatak odasında taşıdığını ve halıya sardığını söyledi.