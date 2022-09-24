Eşini ve 2 akrabasını öldürmüştü! Katliamda yeni detaylar

Giresun'da eşini ve 2 akrabasını tabancayla öldürdükten sonra intihara kalkışan Nuri Ç.'nin, birkaç gün önce eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenmesi üzerine gittiği evde olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Nuri Ç., bir süre önce evi terk eden 1 yıllık eşi Dilek Ç. ile görüşmek için kayınbiraderinin evine gitti. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada evde bulunan baldızı Ayşe Kılıç ile kayınbiraderinin eşi Damla Ç. araya girmek istedi.

Yanındaki tabancasını çeken Nuri Ç., eşi Dilek ile baldızı ve kayınbiraderinin eşine peş peşe ateş etti. Nuri Ç., ardından silahın namlusunu kendisine doğrultup intihara kalkıştı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Ancak Dilek Ç. ile Ayşe Kılıç ve Damla Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Nuri Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

BOŞANMA DAVASINI DUYUNCA KATLİAM YAPMIŞ

Nuri Ç.’nin birkaç gün önce eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrendiği, bu nedenle konuşmak için de kayınbiraderinin evine gittiği, çıkan tartışmada da silahını çekip ateş ettiği belirtildi. Nuri Ç.'nin daha önce de eşini tehdit ettiği, evine dönmeye zorladığı ifade edildi.

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan Dilek Ç. ile kız kardeşi Ayşe Kılıç, Espiye ilçesi Kurugeriş köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Damla Ç.'nin cenazesinin ise götürüldüğü İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi.

KUCAĞINDA ÇOCUĞUYLA MERDİVENLERDEN YUVARLANMIŞ

Olayın yaşandığı sokakta iş yeri bulunan Ayşe T., silah sesleri üzerine dışarı çıktığını belirterek, "Silah seslerinden kısa süre sonra bir kadın merdivenlerden aşağıya doğru yuvarlandı. Kucağında 2,5 yaşlarında bir erkek çocuğu vardı. Biz çocuğu hemen kadının kucağından aldık. Çocuğa kan bulaşmıştı. Ama yaralı değildi. Sadece düşmeden kaynaklı kaşında bir yara izi vardı. Çocuğun üzerinden kanları temizledik. Bisküvi falan aldık çocuğa. Yeni kıyafetler aldık. Sonra çocuğu emniyet görevlilerine teslim ettik. Kadın eşi ile anlaşmazlık yaşayınca buraya abisinin evine gelmiş" ifadelerini kullanmıştı.

DHA