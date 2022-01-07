Eşinin aracına bomba yerleştirdi

Çorum’da bir şahıs iddialara göre dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirildi. Durumu fark eden kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından, düzenek fünye ile imha edildi.

Olay, Çorum Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.D. isimli kadın, park halindeki otomobilinde bir düzenek yerleştirildiğini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen TEM ekipleri, araç çevresinde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Durumu fark eden ekipler, çevrede geniş güvenlik olarak sokağı araç trafiğe kapattı. Ekipler, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırken balkonlarda olup bitebi izleyen vatandaşları da pencerelerden uzak durması yönünde megafonla uyardı.