Eşinin, başkanla aşk yaşadığını iddia eden koca sessizliğini bozdu!

Elmalı Belediye Başkanı Halil Ö. ile makam şoförü Ahmet T.'nin eşi Sümeyra T. arasında yasak aşk yaşandığı öne sürüldü. İlk eşinden boşanan 1 çocuk annesi Sümeyra T. ile Ahmet T. çiftinin 11 Nisan 2019'daki nikahını ise seçimi kazanıp Elmalı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Halil Ö. kıydı.

'YAZIŞMALARIN EKRAN KAYDINI ALDI'

Evli olan Başkan Halil Ö., bir süre sonra Ahmet T.'yi, belediye şirketi Ebton A.Ş. üzerinden işe alarak, kendisine makam şoförü yaptı. Ahmet T., bir süre sonra açık kalan eşinin telefonundan Başkan Halil Ö. ile yazışmalarına şahit oldu. Telefondaki yazışmaları okuyan ve bunların ekran kaydını alan Ahmet T., 20 Temmuz'da işinden istifa ederek, noter aracılığıyla belediyeye tebligat gönderdi. Ahmet T. dilekçesinde, eşiyle Başkan Halil Ö. arasında uygunsuz fotoğraf ve yazışmaların olduğunu, Halil Ö.'ün eşine gönderdiği konumda buluştuklarını, bu durumu adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettiğini belirtti. Ahmet T., eşi ve Belediye Başkanı Halil Ö. arasında geçtiği iddia edilen yazışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

'AKLIMA GELECEK EN SON ŞEYDİ'

Yaşananlarla ilgili DHA'ya konuşan Ahmet T., eşi Sümeyra T. ile Ekim 2018 gibi tanıştıklarını söyledi. Ahmet T., "Hem sosyal medyadan hem de ilçenin küçük olmasından dolayı birbirimizle tanışma fırsatımız oldu. Tanıştıktan sonra 10 Şubat 2019'da nişanlandık. Nisanda da evlendik" dedi. Ahmet T., yaşanan durumun aklına en son gelecek şey olduğunu söyledi. Ahmet T., "Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın. Zor bir durum. Eşimin telefonunda böyle bir şey yakalamak aklıma gelecek en son şeydi. Sabah uyandığımda böyle şeyler görmek, beni yıprattı. Olay 3 Haziran'dan beri devam ediyor. Başkan Halil Ö. benden her zaman kaçıyordu, konuşmaya yanaşmıyordu" diye konuştu.

'NAMUSUMUZA GÖZ DİKMİŞ'

Elmalı Belediye Başkanı Halil Ö.'ün 11 Nisan'da nikahlarını kıydığını hatırlatan Ahmet T., "Bizim nikahımızı kıyıp, tebrik etti. Ancak tebriği boşaymış, herhalde namusumuza göz dikmiş" dedi.

'MAKAM ŞOFÖRÜ OLACAKSIN DEDİLER'

Belediyeye iş başvurusu yaptığını, ancak makam şoförü olmayı beklemediğini kaydeden Ahmet T., "Belediyeye iş başvurusunda bulundum. İş başvurusu yaptığım esnada İYİ Parti ilçe başkanı da vardı. Onların sayesinde oraya gitmiştim. Sonra bir baktım 'Sen makam şoförü olacaksın' dediler. Bilerek mi gittim, isteyerek mi gittim ben böyle bir şey istemiyordum" diye konuştu.

'RAMAZAN BAYRAMI SONRASI OLAY BAŞIMIZA GELDİ'

Eşiyle arasının iyi olmadığına dikkati çeken Ahmet T., "Ramazan ayında ufak tartışmalarımız başlamıştı. Ben niyetliydim, o niyetli değildi. O 'Benim sigara tiryakisi olduğumu bilmiyor musun' diye bağırınca kavga ettik. Evde darp, herhangi bir şey yok, ama onu darp olarak geçirttiler. Ramazan Bayramı'ndan sonra, 3 Haziran'dan sonra da bu başımıza geldi. Sabah kalktığımda eşimin telefonunu öyle görünce açıkçası şok oldum. Böyle bir olayı Allah hiç kimseye yaşatmasın, zor bir durum" dedi.

'KAYINPEDERİM TEHDİT EDEREK EŞİMİN TELEFONUNU ALDI'

Telefonda olayı gördükten sonra ekran kaydı aldığını söyleyen Ahmet T., kayınpederinin silahla kapısına gelerek eşinin telefonunu aldığını belirtti. Ahmet T., "İlk önce ekran fotoğraflarını aldım. Sonra mutfağa, banyoya gittim. Mesajları telefonuma kaydettim. İyi ki de bulundurmuşum, kayınpeder eşimin telefonunu beni tehdit ederek aldı. Eve tüfekle gelerek beni tehdit etti" şeklinde konuştu.

'KORUMA KARARI VAR'

Kadına şiddete karşı olduğunu kaydeden Ahmet T., "Eşim sağda solda onu ölümle tehdit ettiğimi söylüyor. Yalanı biraz abartmışlar, saçma sapan ifadeler vermiş. Böyle bir şey yok. Zaten koruma kararı var. Ben ona yaklaşamıyorum. Kendini kurtarmak için bıçak, silah dayadı gibi şeyler söylüyor" dedi.

'DAVA AÇACAĞIM'

Eşine ve belediye başkanına dava açacağını söyleyen Ahmet T., "Dava açacağım. İşin peşini bırakmayacağım. Ayrıca belediye böcek (kayıt dışı dinleme cihazı) işi çıkarmış. Bu böcek işiyle ilgili belediyede 5-6 Haziran'da arama yaptılar. Ben de oradaydım. Hatta Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın vardı. Bana 'Seninle hiçbir alakası yok abim' dedi. Attıkları mesajlar bende hala duruyor" diye konuştu.



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