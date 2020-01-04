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  4. 04 Ocak 2020 00:00

Eşinin beraber yaşadığı kadını öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kadın, boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı. Tabancayla kadını öldüren şüpheli olay yerinden kaçtı.

Eşinin beraber yaşadığı kadını öldürdü
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde Özlem G., boşandığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre Özlem G., İstanbul'dan boşandığı eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi.

Özlem G.'ye kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Özlem G., yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yapılan müdahele sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Süngülü'nün cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Polis, olay yerinden otomobille kaçan Özlem G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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