Eşinin boğazını keserek yaralamıştı: Duruşmada hakimden sert çıkış

Manisa'da, boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözü önünde falçatayla boğazını keserek yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi.

Manisa'da 3 çocuk annesi Esra O., geçen yıl 20 Kasım'da, gündelik işlerde çalışan eşi Mikail O.'a boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen Mikail O., çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını, falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra O., anne ve babası tarafından pencereden çıkartılarak, ölümden kurtarıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Esra O.'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail O. ise sevk edildiği adliyede, tutuklandı. Mikail O., hakkında 'kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı' suçundan Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasına Esra O., annesi Cemile Ateş ve avukatları Hatice Büşra Aktaş katıldı. Mikail O. ise tutuklu bulunduğu Manisa T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.

İKİ KOMŞUNUN DİNLENMESİNİ İSTEDİ

Bir önceki duruşmada Esra O.'ın kendisini aldattığını ve olaydan bir gün önce gece 03.00 sıralarında biriyle konuşurken yakaladığını ileri süren tutuklu sanık Mikail O., bu iddiasını sürdürdü. O., babası Ömer O. ile iki komşusunun tanık olarak dinlenmesini ve telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Bunun üzerine mahkeme başkanı Esra O.'a konuşup, konuşmadığını sordu. O. ise, "Konuşmadım. Annemin telefonu olaydan 10 gün önce kırıldı. Ben hattımı çıkarıp, telefonu anneme verdim. Olay günüde Mikail'in telefonundan annemi aradım. Tanıkların dinlenmesini ve telefon kayıtlarının incelenmesini istemiyorum" dedi.

"BURASI TALİBAN MAHKEMESİ DEĞİL"

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Esra O.'a, "Burası Taliban mahkemesi değil. Tanığı dinlemeyelim, kayıtları incelemeyelim. Burada kafama göre buna 3 yıl, ona 5 yıl ceza veremem. Bu ülkenin hukuk ve yargı kuralları var. HTS kayıtlarına bakmazsam ortaya atılan iddiaları nasıl değerlendireceğim? Kullandığın hattı 7 ayda bulduk. Kayıtlara bakmazsam buna ömür boyu cevap veremem" diye konuştu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Mikail O.'ın tutukluluğunun devamına, HTS kayıtlarının incelenmesine ve arayanın kimlik bilgilerinin istenmesi talebiyle duruşmayı kasım ayına erteledi.

"KORKUYORUM"

Duruşma sonrası açıklama yapan Esra O., "Beni üzen şey ona yaptığım iyiliklerin karşılıksız kalmasıdır. Ben her konuda ona destek oldum. Üzerime attığı iftiralar zoruma gidiyor. Tutukluluğunun devam etmesini istiyorum. Çünkü korkuyorum. Bana bunu yapan, öldürmeye de çalışacaktır. Cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Hayatımızı altüst etti" dedi.