  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Eşinin intihar ettiğini iddia etmişti... Küçük kızlarından kan donduran iddia!

Eşinin intihar ettiğini iddia etmişti... Küçük kızlarından kan donduran iddia!

Güncelleme:

Diyarbakır’da eşi Dilan A.’yı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan A.A. duruşmada "intihar etti" savunması yaptı. Ancak çiftin çocukları ve tanıklar, sanığın aylardır annelerine uyguladığı fiziksel şiddeti, silahla ölümle tehdit ettiğini ve hatta "iz bırakmamak için eldiven takacağım" dediğini anlattı.

Diyarbakır'da geçtiğimiz sene Mart ayında hayatını kaybeden 37 yaşındaki Dilan A.’nın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanık A.A. eşinin kendi canına kıydığını iddia etse de, ailenin küçük bireyleri pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerle olayın bir cinayet olduğunu gözler önüne serdi.

"Annemin Gözleri Parlardı, Makyajla Darp İzlerini Gizlerdi"

Duruşmada dinlenen çiftin oğlu R., annesinin uzun süredir şiddet gördüğünü belirterek, annesinin darp izlerini makyajla saklamaya çalıştığını söyledi. Kızları A. ve E. ise babalarının annelerini sürekli tehdit ettiğini, telefonlarına casus yazılım yükleyerek takip ettiklerini ve "Eldiven takıp öldüreceğim" şeklinde korkunç ifadeler kullandığını aktardı.

İntihar İddiasına "Adli Tıp" İncelemesi

Sanık A.A., savunmasında olayın bir tartışma sırasında gerçekleştiğini, eşinin intihar ettiğini ve ne yapacağını bilemediği için yakınlarını aradığını savundu. Ancak avukatların sunduğu kritik bir detay dikkat çekti: Olay sonrası 1 saat boyunca 112’ye hiçbir ihbarda bulunulmaması.

Mahkeme heyeti, maddi gerçeğin ortaya çıkması için şu kararları aldı:

Adli Tıp Raporu: Silahın kullanım şekli ve olay yerindeki bulgulara göre intiharın mümkün olup olmadığının, eylemin başka bir kişi tarafından yapılıp yapılmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine,
Zorla Getirme: İhbarı 1 saat boyunca geciktiren tanıklar için zorla getirme emri çıkartılmasına,
Tutukluluk: Sanık A.A.’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Adalete Giden Yolda "Ses Kaydı" Detayı

Tanık yeğen E.A., Dilan A.’nın şiddet gördüğü için sığındığı dönemlerde sanık tarafından ölümle tehdit edildiğini doğrulayan ses kayıtlarının mevcut olduğunu belirtti. Dava, eksik delillerin tamamlanması ve Adli Tıp'tan gelecek raporun bekleneceği 8 Haziran tarihine ertelendi.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor
Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor
600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı
600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı
Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var
Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var
APP plaka düzenlemesinde kafalar fena karıştı
APP plaka düzenlemesinde kafalar fena karıştı
Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks oyuncağı fiyatıyla olay oldu
Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks oyuncağı fiyatıyla olay oldu
Trafikte yol kesmenin bedeli ağır oldu! Magandalığa rekor ceza
Trafikte yol kesmenin bedeli ağır oldu! Magandalığa rekor ceza
Arda Güler'li Real Madrid'den Manchester City'e farklı tarife!
Arda Güler'li Real Madrid'den Manchester City'e farklı tarife!
Seda Sayan'ı görenler gözlerine inanamadı! 20 yaş birden gençleşti
Seda Sayan'ı görenler gözlerine inanamadı! 20 yaş birden gençleşti
Etiketler dilan a. cinayet diyarbakır cinayet davası aile içi şiddet kadın cinayet adli tıp raporu adli tıp mahkeme duruşma pedagog
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin ve motorine yine zam geliyor! Tarih belli oldu Benzin ve motorine yine zam geliyor! Tarih belli oldu Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı Öğrencilere kantin kartı müjdesi: Her ay 2 bin TL yüklenecek Öğrencilere kantin kartı müjdesi: Her ay 2 bin TL yüklenecek Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var İran savaşın sona ermesi için şartlarını açıkladı İran savaşın sona ermesi için şartlarını açıkladı Kaybolan kadın için zamanla yarıştılar! 38'inci saatte bu halde bulundu Kaybolan kadın için zamanla yarıştılar! 38'inci saatte bu halde bulundu İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek Doğum izni ve sosyal medyaya yaş sınırı düzenlemesinde beklenmedik gelişme Doğum izni ve sosyal medyaya yaş sınırı düzenlemesinde beklenmedik gelişme Adana'da dehşet gecesi: Eline kolonyayı aldı, mahalleyi ayağa kaldırdı Adana'da dehşet gecesi: Eline kolonyayı aldı, mahalleyi ayağa kaldırdı APP plaka düzenlemesinde kafalar fena karıştı APP plaka düzenlemesinde kafalar fena karıştı
Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor Terör örgütü elebaşı Salih Müslim öldü! Darısı diğerlerinin başına Terör örgütü elebaşı Salih Müslim öldü! Darısı diğerlerinin başına Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks oyuncağı fiyatıyla olay oldu Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks oyuncağı fiyatıyla olay oldu 600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı 600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı Özgür Erdursun'dan staj mağdurlarına, Bağ-Kur'lulara ve kademeli emeklilik için kötü haberleri verdi Özgür Erdursun'dan staj mağdurlarına, Bağ-Kur'lulara ve kademeli emeklilik için kötü haberleri verdi Arda Güler'li Real Madrid'den Manchester City'e farklı tarife! Arda Güler'li Real Madrid'den Manchester City'e farklı tarife! Seda Sayan'ı görenler gözlerine inanamadı! 20 yaş birden gençleşti Seda Sayan'ı görenler gözlerine inanamadı! 20 yaş birden gençleşti 16 yaşındaki Zuhal evde ölü bulundu! Ağabey ve baba gözaltında 16 yaşındaki Zuhal evde ölü bulundu! Ağabey ve baba gözaltında Savaşta 13. gün: İran'da banka şubesi bombalandı, Dubai'de gökdelen vuruldu! Savaşta 13. gün: İran'da banka şubesi bombalandı, Dubai'de gökdelen vuruldu! İran füzesine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB ilk kez açıkladı İran füzesine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB ilk kez açıkladı