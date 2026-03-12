Eşinin intihar ettiğini iddia etmişti... Küçük kızlarından kan donduran iddia!

Diyarbakır’da eşi Dilan A.’yı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan A.A. duruşmada "intihar etti" savunması yaptı. Ancak çiftin çocukları ve tanıklar, sanığın aylardır annelerine uyguladığı fiziksel şiddeti, silahla ölümle tehdit ettiğini ve hatta "iz bırakmamak için eldiven takacağım" dediğini anlattı.

Diyarbakır'da geçtiğimiz sene Mart ayında hayatını kaybeden 37 yaşındaki Dilan A.’nın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanık A.A. eşinin kendi canına kıydığını iddia etse de, ailenin küçük bireyleri pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerle olayın bir cinayet olduğunu gözler önüne serdi.

"Annemin Gözleri Parlardı, Makyajla Darp İzlerini Gizlerdi"

Duruşmada dinlenen çiftin oğlu R., annesinin uzun süredir şiddet gördüğünü belirterek, annesinin darp izlerini makyajla saklamaya çalıştığını söyledi. Kızları A. ve E. ise babalarının annelerini sürekli tehdit ettiğini, telefonlarına casus yazılım yükleyerek takip ettiklerini ve "Eldiven takıp öldüreceğim" şeklinde korkunç ifadeler kullandığını aktardı.

İntihar İddiasına "Adli Tıp" İncelemesi

Sanık A.A., savunmasında olayın bir tartışma sırasında gerçekleştiğini, eşinin intihar ettiğini ve ne yapacağını bilemediği için yakınlarını aradığını savundu. Ancak avukatların sunduğu kritik bir detay dikkat çekti: Olay sonrası 1 saat boyunca 112’ye hiçbir ihbarda bulunulmaması.

Mahkeme heyeti, maddi gerçeğin ortaya çıkması için şu kararları aldı:

Adli Tıp Raporu: Silahın kullanım şekli ve olay yerindeki bulgulara göre intiharın mümkün olup olmadığının, eylemin başka bir kişi tarafından yapılıp yapılmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine,

Zorla Getirme: İhbarı 1 saat boyunca geciktiren tanıklar için zorla getirme emri çıkartılmasına,

Tutukluluk: Sanık A.A.’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Adalete Giden Yolda "Ses Kaydı" Detayı

Tanık yeğen E.A., Dilan A.’nın şiddet gördüğü için sığındığı dönemlerde sanık tarafından ölümle tehdit edildiğini doğrulayan ses kayıtlarının mevcut olduğunu belirtti. Dava, eksik delillerin tamamlanması ve Adli Tıp'tan gelecek raporun bekleneceği 8 Haziran tarihine ertelendi.

DHA