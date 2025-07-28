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  4. Eşiyle tartışan psikopat evini ateşe verip, apartmanı savaş yerine çevirdi!

Eşiyle tartışan psikopat evini ateşe verip, apartmanı savaş yerine çevirdi

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Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar, itfaiye personelinin kask kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde koca, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evdeki eşyaları ateşe verdi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar, itfaiye personelinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, Fabrika Mahallesi 868’inci Sokak’taki 10 katlı bir binanın 5’inci katında meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen kişi, karısıyla yaşadığı tartışmanın ardından bazı eşyaları ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. O anlar ise itfaiye personelinin kask kamerasına yansıdı. Şüpheli gözaltına alınırken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

 

DHA

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Etiketler diyarbakır psikopat eş evini ateşe verdi
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