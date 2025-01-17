Eşiyle tartıştı, kendisini vurdu
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Samsun'un Bafra ilçesinde eşiyle tartışan şahıs silahla kendini vurarak ağır yaralandı.
Olay, İshaklı Mahallesi Kardelen Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (36) ile eşi arasında tartışma çıktı. Eşiyle tartışan şahıs, silahla göğsüne ateş etti.
Ağır yaralanan şahıs sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ÖMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin 4 yıl önce evlendiği öğrenildi.
İHA
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