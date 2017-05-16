Eski bakanın kardeşi öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi´nde meydana geldi. Kiracı Nurettin K. ile ev sahibi eski bakan Enis Öksüz´ün kardeşi Abdulvahip Öksüz arasında kira uyuşmazlığı konusunda yaşanan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Nurettin K, mutfaktan aldığı bıçakla Abdulvahit Öksüz´ü vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası emekli işçi Öksüz, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi´nde kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Nurettin K.´nin yakalanması çalışma başlattı.
DHA