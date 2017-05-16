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  4. 16 Mayıs 2017 11:24

Eski bakanın kardeşi öldürüldü

Mersin'in in Tarsus İlçesi´nde, eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz´ün kardeşi 66 yaşındaki Abdulvahip Öksüz, kiracısı 44 yaşındaki Nurettin K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Eski bakanın kardeşi öldürüldü
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Olay, dün akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi´nde meydana geldi. Kiracı Nurettin K. ile ev sahibi eski bakan Enis Öksüz´ün kardeşi Abdulvahip Öksüz arasında kira uyuşmazlığı konusunda yaşanan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Nurettin K, mutfaktan aldığı bıçakla Abdulvahit Öksüz´ü vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası emekli işçi Öksüz, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi´nde kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Nurettin K.´nin yakalanması çalışma başlattı.

DHA

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