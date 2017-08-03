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  4. 03 Ağustos 2017 14:51

Eski Bakan'ın kızı 19. kattan atlayarak intihar etti

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu’nun kızı, beş yıldızlı otelin 19'uncu katından atlayarak intihar etti.

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Olay, Beşiktaş Etilerde bulunan lüks bir otelde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, eski Ticaret ve Sanayi Bakanlarından Ayhan Çilingiroğlu’nun kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu (51) dün Etilerde bulunan beş yıldızlı bir otelde rezervasyon yaptırdı. Akşam saatlerinde otele gelen Çilingiroğlu bir süre otelde kaldıktan sonra sabaha karşı kaldığı otelin 19'uncu katındaki odasından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini boşluğa bıraktı. Otelin bahçesine düşen Çilingiroğlu’nu gören otel yetkilileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ümit Makbule Çilingiroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar eden Çilingiroğlu’nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, herhangi bir psikolojik sorununun olmadığı öğrenilen Çilingiroğlu’nun intihar nedeni araştırılıyor.

İHA

intihar , bakan , Ayhan Çilingiroğlu
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