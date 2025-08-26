Eski belediye başkanı kazada ölümden döndü! Ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Zonguldak'ta, eski belediye başkanlarından İ.E.'nin kullandığı otomobil ile TIR çarpıştı. İ.E.'nin alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi 100’üncü Yıl Terminal mevkisinde meydana geldi. Eski Zonguldak Belediye Başkanı İ.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

ESKİ BAŞKAN ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından sürücülerin gerekli kontrolleri yapıldı. İ.E.’nin alkollü ve ehliyetsiz olduğu, ayrıca otomobilinin muayene ve sigortasının bulunmadığı tespit edildi. E.'ye ceza uygulanırken, araç da trafikten men edilerek, çekici yardımıyla emniyete ait otoparka çekildi.

DHA