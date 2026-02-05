Eski belediye başkanı oğlu tarafından baltayla katledildi!

  1. Anasayfa
Hatay'da eski Çekmece Belde Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, para meselesi nedeniyle tartıştığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü.

Büyükşehir Belediyesi yasası ile mahalleye dönüşen Çekmece Belde Belediyesi'nin eski başkanı Cafer Özenir, Arsuz ilçesindeki evinde iddiaya göre oğlu S.Ö. ile para yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında S.Ö., eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı. Sırtına ve başına balta darbeleri alan Cafer Özenir ağır yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı halde hastaneye götürülen Cafer Özenir yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Ö., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA

