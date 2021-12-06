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Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı yaşamını yitirdi

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı yaşamını yitirdi

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci Emel Yıldırım geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci Emel Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Öztunç, ''CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı, meslektaşım Gazeteci Emel Yıldırım’ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Allah rahmet eylesin, Mekanı cennet olsun'' ifadelerini kullandı.

Yıldırım, CHP’de İletişim, Tanıtım, Basın ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştı.

Etiketler chp emel yıldırım vefat ölüm
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