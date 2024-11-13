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Eski Cumhurbaşkanı Sezer’in torunu silahın önüne atladı

Eski Cumhurbaşkanı Sezer’in torunu silahın önüne atladı
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İstanbul Beyoğlu'nda 2 grup arasında çıkan tartışmada silah çeken bir kişinin önüne geçerek siper olan kişinin 10’ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu olduğu öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu'nda dün akşam saatlerinde 10’ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in avukat torunu S.K. bir kavgaya karıştı.

İddiaya göre S.K. avukat arkadaşıyla birlikte yürürken yanlarından bir motorcu grubu hızlı bir şekilde geçti. Bu sırada arkadaşı motorcu grubuna tepki gösterdi.

Avukat Ö.K.'ın tepkisinin ardından tartışma yaşandı. Grupta bulunanlar motordan indi ve tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K.’nun arkadaşı Avukat Ö.K. ruhsatlı silahını çıkardı. Avukat elinde silahla grupla tartışmaya başladı.

Yaşananlar üzerine S.K., silahlı meslektaşının önüne geçerek kavganın büyümemesine engel olmak istedi. S.K., arkadaşının silah kullanmasını engellemeye çalışırken tüm o anlar cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Her iki grup ifadeleri alınmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Avukat Ö.K.'ın motorculardan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Motorcu gençlerin ise Ö.K.’dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Savcılık yaşanan olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği öğrenildi.

Etiketler Ahmet Necdet Sezer’in torunu kavga beyoğlu
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