Eski emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı

Edirne'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturmasının emniyet ayağını yürüten eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Engin Erdoğan, tutuklu yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ByLock programını kullandığı ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin iyi hal ve itirafçı olduğu için etkin pişmanlık indirimi uyguladığı Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yapan 4üncü sınıf Emniyet Müdürü Engin Erdoğan, 2016 yılı Eylül ayında şubenin müdürlüğüne atandı. Cemaatin Edirnede vakıf, dernek, öğrenci yurtlarına yönelik operasyon düzenleyen Erdoğan, daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin ardından operasyonları yöneten isim oldu. Örgütün şifreli cep telefonu uygulaması ByLock programını kullanan FETÖ üyelerine yönelik yapılan incelemede Engin Erdoğanın da örgüt üyesi olduğu ortaya çıktı. Önce görevinden uzaklaştırılan Erdoğan, gözaltına alınarak tutuklandı.



Hakkında Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne 15 yıl kadar hapis istemiyle dava açılan Erdoğan, bugün karar duruşmasına çıktı. Duruşmaya tutuklu olduğu Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nden video konferans (SEGBİS) ile yöntemiyle bağlanan Engin Erdoğan için mahkeme savcısı Yahya Tosun, mütalaa vererek örgüt üyeliği suçundan ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. SEGBİS ile son savunması alınan Engin Erdoğan, mahkemeden beraatını isteyerek, "Eğer ceza verilecekse etkin pişmanlık hükümden en yüksek indirimlerin uygulanmasını talep ediyorum. Uzun süredir tutukluyum. Kaçma şüphem yoktur, zaten kendim teslim oldum" dedi.



3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALDI



Edirne 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakim Gökan Yaldız, oy birliği alınan kararı açıklayıp, Erdoğan'a 'ByLock' kullandığının ve örgüt üyeliğinin tespit edildiğini belirterek, 6 yıl hapis ceza verdi. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 9 yıla çıkarılan Erdoğan'ın cezası daha sonra hakkında iyi hal ve etkin pişmanlık yasaları da uygulanarak 3 yıl 9 aya indirildi. Mahkeme, Engin Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.