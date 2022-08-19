Eski eşi ile kocasını öldürmekten beter etmişti ''istesem öldürürdüm'' diye kendisini savundu

Antalya'da eski eşi ile eski eşi ile 10 gün önce evlenen kişiyi falçatayla yaralayan zanlı öldürme kastının olmadığını öne sürerek, "Öldürmek isteseydim öldürürdüm, daha kesici aletler kullanabilirdim" dedi.

Olay, 6 Nisan günü saat 20.30 sıralarında, Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4873'üncü Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. A.A., Eylül 2021'de boşandığı M.F.'nin oturduğu eve gitti. A.A. ile eski eşi M.F. ve 10 gün önce evlendiği E.F. arasında tartışma çıktı. A.A., yanındaki falçatayla M.F.'nin boynunu ve sırtını, E.F.'nin de boynunu çenesine doğru kesti. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, güçlükle dairenin kapısını açıp içeri girdi. Kanlar içinde bulunan çift, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü; şüpheli A.A. da olay yerinde gözaltına alınıp, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 40 yıla kadar hapsi istenen A.A., Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı. A.A., cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Meral ve E.F. ile taraf avukatları mahkemede hazır bulundu. A.A., eski eşi M.F. ile anlaşmalı boşandıklarını, çocuklarının velayetini ve kaldıkları evi eski eşine bıraktığını söyledi. Eski eşinin evlendiğini bilmediğini iddia eden A.A., evin önüne gittiğinde Meral ile E.F.'nin balkonda öpüştüklerini gördüğünü, bunun üzerine hesap sormak amacıyla eve girdiğini söyledi. Eski eşinin kendisine hakaret edip yüzüne tükürdüğünü öne süren A.A., "Ben de eski eşime tokat attım. Diğer şahıs bana yumruk attı ama isabet etmedi. Elektrik işiyle uğraştığım için falçatayı yanımda taşıyordum. Falçatayı çıkartarak kime salladığımı dikkat etmeden salladım. Kafalarına taşla vurdum. Müştekiler yaralandıktan sonra ambulansı arayarak durumları hakkında bilgi verdim" diye konuştu.

Olayda öldürme kastı olmadığını savunan A.A., "Öldürmek isteseydim öldürürdüm. Daha kesici aletler kullanabilirdim. Tasarlayarak öldürme amacıyla gitmedim. Pişmanım. Herkesten özür diliyorum. Eğer yanımda falçata olmasaydı, yaralama da olmayacaktı" dedi.

'EVLENDİKTEN SONRA BENİ TEHDİT EDİYORDU'

M.F. ise A.A.'ın ifadesinin yalan olduğunu iddia etti. M.F., E.F. ile evli olduğunu, A.A.'ın bildiğini belirterek, "Evlendikten sonra beni tehdit ediyordu. O evi de eski eşim almadı. Ben kendi imkanlarımla aldım. Anlattığı gibi öyle öpüşme olayı da olmadı. Küfretmedim, hakaret etmedim. Önce falçatayla benim boynumu kesti sonra taşla yaraladı. Başımda kan kaybından ölmemi bekliyordu. Biz baygınlık geçirdik polisin içeri nasıl girdiğini bilmiyorum. Kapıyı kilitlemişti. Ayrıca sırtımda 60 dikiş yara var" diye konuştu.

E.F. ise "Anlattıkları kadar masum değildi. Canavar gibiydi. Anlattıkları yalan. Evli olduğumuzu biliyordu. Eşimi tehdit ediyordu. Sanık falçatayla arkadan saldırarak çenemi kesti. Amaç boynumu kesmekti. Falçatayla saldırdıktan sonra balkona sığındık. Balkondaki taşla saldırmaya devam etti. Taş kafamda kırılmış, öldüğümüzü düşündüğü için bırakmıştı. Biz de bayılmıştık. Sanığın 'Sizin kan kaybından öldüğünüzü bekleyeceğim' dediğini duydum" dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.