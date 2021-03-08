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  4. Eski eşini döven zanlıya meydan dayağı kamerada

Eski eşini döven zanlıya meydan dayağı kamerada

Samsun'da eski eşini sokak ortasında feci şekilde darbeden zanlının çevredeki vatandaşlar tarafından dövüldüğü anlar kameraya yansıdı.

Boşandığı E.M.'yi sokak ortasında 5 yaşındaki kızının yanında döven İbrahim Z.'ye, çevredeki vatandaşların tepki gösterip darbettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüde vatandaşlar İbrahim Z.'yi darbederek eski eşi E.M.'yi kurtarıyor.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM" DEMİŞTİ
Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Z. ilk ifadesinde, "Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" demişti.

EŞİNİ SİLAHI TEHDİTDEN YARGILANIYOR
Şüpheli İbrahim Z. hakkında 2018 yılında eşini 'tehdit' suçundan açılan soruşturma 'soyut iddia' nedeniyle takipsizlikle sonuçlandı. Z. hakkında ise geçen yıl eski eşi E.M.'yi tehdit ve darbettiği gerekçesiyle 'darp' ve 'silahlı tehdit' ile 'basit yaralama' suçundan Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı öğrenildi.

Eski eşini döven zanlının ilk vukuatı değilmiş!Eski eşini döven zanlının ilk vukuatı değilmiş!3. Sayfa

 

DHA

Etiketler samsun kadına şiddet
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