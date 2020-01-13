Eski eşini katleden cani ''kafasını keseceğim'' demiş!

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Yalçın Ö. hakkında, “Tasarlayarak Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Kasten Öldürme” suçundan Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede, maktül ile şüphelinin 10 Eylül 2019 tarihinde boşandıkları, şüphelinin Ayşe Tuba Arslan’ı 11 Ekim 2019 tarihinde takip ederek ve kovalayarak yakaladığı, bıçak ve satırla saldırarak, birden çok yerinden yaraladığı, genç kadının daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

SATIRLA KAFASINA VURUYORDU

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, iddianamede tanık ifadelerine de yer verildi. Tanık olarak ifade veren E.Ö ve C.G, “olay tarihinde kafede oturdukları esnada bir erkek şahsın yol üzerinde bulunan bir kadını kovaladığını, kaçan kadının yardım çığlıkları atarak ‘imdat yardım edin’ diye bağırdığını, kovalayan erkek şahsın sağ elinde satır olduğunu ve elindeki satırla yardım isteyen kadını kovaladığını daha sonra yakaladığını ve satırla kadının kafasına doğru tahmini olarak 10 ya da 15 kez vurduğunu gördüklerini” belirtti.

3-4 KEZ VURDU

Tanık S. S de ifadesinde, olay tarihinde yürüyüş amaçlı olarak Atatürk Bulvarı üzerinde bulunduğu esnada bir kadının imdat ve çığlık seslerini duyduğunu, sesin geldiği yöne baktığında bir erkek şahsın elinde bulunan bir cisimle yerde yüzü yere bakar vaziyette dizleri üzerinde oturmuş halde duran bir kadının kafasına ve boyun kısmına doğru tahmini 3-4 kez vururken gördüğünü, erkek şahsın sürekli olarak yerde bulunan kadının kafasına doğru vurduğunu anlattı.

“KAFASINI KESECEĞİM” DİYORDU

Savcılığa giderek kendiliğinden ifade veren Ş.T de şüpheli Yalçın Ö.’yü taksici olduğu için tanıdığını, taksiye ihtiyacı olduğu zaman şüpheliyi çağırdığını belirterek, “Bir seferinde şüpheli Yalçın bana eşini öldüreceğini söyledi. Başka bir seferse, şüpheli bana satır aldığını, Ayşe Tuba’yı tuzağa düşüreceğini, kafasını keseceğini, pusuda beklediğini, Ayşe Tuba’yı hep tartakladığını söyledi. Ben de şüpheli Yalçın’a bu konuşmalarının yanlış olduğunu söyleyerek nasihatta bulundum” dedi.

“CİNNET GEÇİRDİM” SAVUNMASI

Şüpheli Yalçın Ö. ise, ifadesinde bir anlık cinnet geçirerek olayı gerçekleştirdiğini, çeşitli şahıslardan tehdit aldığı için olayda kullandığı bıçağı belinde, satırı da torba içerisinde taşıdığını ileri sürdü.

HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

İddianamede, şüpheli Yalçın’ın gerek maktülle boşanmadan önce gerekse boşanma sürecinde bir çok kez çeşitli eylemlerde bulunduğu, bu olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığınca gerekli soruşturmaların yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Şikayetçi ve tanık ifadeleri, şüphelinin maktüle karşı değişik tarihlerde gerçekleştirmiş olduğu eylemler, şüphelinin yanında hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde bıçak ve satır taşıması, olay tarihinde de maktülü takip edip kovalayarak yakaladıktan sonra maktüle karşı sayısız kere bıçak ve satırla vurup maktül yere düştükten sonra dahi bıçak ve satır ile vurmalarına devam etmesi, şüphelinin maktüle bıçak ve satır ile vururken özellikle maktülün vücudunda hayati tehlike yaratacak bölgeleri tercih etmesi, şüphelinin söz konusu eylemi eski eşi olan maktüle yönelik tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirdiğini göstermektedir.”