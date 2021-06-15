Eski eşini kızının gözü önünde vurmuştu: Çıkınca rahat bırakacağım

Mersin'de boşandığı eşini, 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle vurup, ayağının sakat kalmasına neden olan sanık tahliyesini isteyip, “Çıkınca Hatun'u rahat bırakacağım. İşime gücüme bakacağım" dedi.

Olay, 27 Mayıs 2020'de Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde meydana geldi. Özkan Y., velayeti boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek için istedi. Y. ve Koç, otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte Y.'nin otomobiline bindi. Özkan Y. barışıp, yeniden bir araya gelme teklifinde bulununca tartışma çıktı. Bu sırada Özkan Y., otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun Koç, aracın yavaşladığı bir anı fırsat bilerek inip kaçmaya başladı. Y., yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etti. Yaralanan Hatun Koç, kaldırıldığı hastanede uzun süreli tedaviye rağmen koltuk değneğiyle yürümek zorunda kaldı. Tutuklanan Özkan Y. hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Özkan Y., bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme savcısı, sanık Özkan Y. hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Duruşmada söz alan Özkan Y., "Pişmanım. Çıkınca Hatun'u rahat bırakacağım, işime gücüme bakacağım" diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, son savunma için duruşmayı erteledi.