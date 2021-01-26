Eski eşinin çıplak görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı! 3 kadınla daha...

Mersin'de 30 yaşındaki eski eşi Nida Nur Y.'ın çıplak görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan 43 yaşındaki Burak E.'e dava açılmıştı.

Davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıkan Burak E.'nin 3 farklı kadınla daha çıplak videoları olduğu ortaya çıktı.

Nida Nur Y., 5 ay evli kaldığı Burak E. hakkında, özel görüntülerini cep telefonundan arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla şikayetçi davacı oldu. Soruşturma kapsamında Burak E.'in başka iğrençlikleri de ortaya çıktı. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Burak E.'in telefonundan 3 farklı kadının daha çıplak görüntüleri çıktı.

İddiaya göre Burak E., Y.'ın özel görüntülerini, boşanma aşamasında, cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından arkadaşlarının olduğu gruba gönderdi. Durumdan, kendisine gelen mesajlar ile haberdar olan Y., eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu.

Delilleri toplayan Y., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma sonunda Burak E. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan dava açıldı. Davanın ikinci duruşması, Mersin Adliyesi 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.

"Bana yapılan şeyin 3 kadına daha yapıldığını öğrendim"

Nida Nur Y., arkadaşının kendisine attığı 'Videonu izledim' mesajı ile eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığını öğrendiğini söyledi. Özel görüntülerinin birçok kişinin eline geçtiğini kaydeden Y., “Eski eşimle bir süre evli kaldıktan sonra ayrıldık. Ayrıldıktan sonra telefonuna kaydettiği özel görüntülerimi başkasına gönderdiğini öğrendim. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum.



''En ağır cezayı almasını istiyorum''

"Ben korkmuyorum. Herhangi bir çekincem de yok. Bu benim ayıbım değil. 'Özel hayatın gizliliği'nden davamız açıldı. Savcının iddianameyi kabul etmesini bekliyoruz. Tazminat davası açacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum.''

"Tek derdi paraymış"

“Burak E. ile komşuyduk. Ondan önce fazla erkek arkadaşım olmadı.Belki de ondan her şey toz pembeydi. 2 yıl çıktıktan sonra 8 Eylül 2018’de evlendik. İlk kavgamızı evlendikten 10 gün sonra anneme gitmek istediğim için ettik. ‘Yeni gelinin annesinde işi ne?’ diyerek beni evden kovdu. Sonra araya girdiler de barıştık. Beni kimseyle görüştürmezdi. Sosyal medya hesaplarımı kapattırdı. Şimdi anlıyorum, tüm bunlar pislikleri ortaya çıkmasın diyeymiş! 4 aylık evlilik boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm. Bir gün ablasıyla yazışmalarına şahit oldum. Borçları olduğunu, evlenirse takılardan gelecek altınlarla borcu kapatacağını ve iş kurabileceğini yazmış. Tek derdi paraymış! Nikâhtan sonra takılar bozuldu. Bir güzellik merkezi açtı. Beni çalıştırıp para kazanmak istemiş."

"20 saniye kadar izletti. O an ölmek istedim. Birkaç kez intiharı düşündüm"

"Bir gün Burak’ın bir arkadaşı aradı. Dedi ki ‘Videolarını izledim.’ Dedim ‘Ne videosu?’ O da anlattı. Yatak odamızda çekilmiş mahrem videolar. İnanamadım! Yalan söylüyor sandım. Açtı, 20 saniye kadar izletti. O an ölmek istedim. Birkaç kez intiharı düşündüm. (...) Burak’ın 40-50 erkeğin olduğu ‘Goygoycular’ isimli bir WhatsApp grubu var. Boşanma aşamasında oraya atmış videoları. Görüntülerim olduğunu söyleyen bu kişi de aslında eski ortağı. İşleri bozulunca bir nevi ‘intikam’ için, ‘Hakkımızı beraber arayalım’ kaygısıyla beni aramış. Yoksa dünyadan haberim yok!"



''3 farklı kadının daha videosu var''

"Görüntüleri izledikten sonra durumu ispatlamak için sessiz kaldım, 5-6 ay boyunca delil topladım. ‘Başka birileri daha var mı?’ diye araştırdım. 3 farklı kadının daha, hem de benim yaşadığım, gelin gittiğim evde, çekilmiş mahrem görüntüleri var. Kadınlardan biri durumun farkında. Kameraya dönüp el sallıyor ama diğer ikisi gizli kayıt. Hatta bir video da eski eşim kameraya dönüyor ve ‘Beyler diğer videolar için beklemede kalın’ diyor. Böyle bir iğrençlik!"

"Benim en mahrem yatak odası görüntülerimi yüzlerce kişi izledi"

"Videoyu izleyen 22-23 yaşlarında bir genç ‘Abla geçen gün videonu izledim, aklıma düştün’ diye mesaj atıyor. Aklınızı yitirirsiniz. Mide bulandırıcı! Mersin öyle çok büyük bir yer değil. Herkes birbirini bilir. Benim en mahrem yatak odası görüntülerimi yüzlerce kişi izledi. Kim yaptı bunu? Eski eşim. Videoyu izleyen başka erkeklerin de tacizlerine maruz kaldım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. 7 ay oldu şikâyet edeli. Hâlâ ilk davamız görülmedi. O videolar hâlâ ortalıkta! Elden ele yayılıyor."